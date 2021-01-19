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19.01.2021 - 17:47 |

CANLI | Trabzonspor - Konyaspor

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

CANLI | Trabzonspor - Konyaspor
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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nda oynan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 27 puanda ve 8. sırada yer alıyor.

Konyaspor ise topladığı 22 puanla Süper Lig'de maç öncesinde 13. sırada bulunuyor.

CANLI | Trabzonspor - Konyaspor

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Diomande, Jevtovic, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Kravets

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CANLI | Trabzonspor - Konyaspor

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