CANLI | Tuncay Şanlı, Skorer canlı yayınında!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor.

Tecrübeli isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Pozitif olmaya devam edeceğiz.İmkanlarımız doğrultusunda evde kalmaya çalışıyoruz. Kolay süreç değil. Bizler daha zekiyizdir ülke olarak. Unuttuğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Sevdiklerimize değer gösteriyoruz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak.

Bu sezon renkli oldu. Geçen yıla göre daha rekabet vardı. Anadolu kulüplerinin yerli oyunculara güvenmesi bunu arttırdı. Kalite anlamında yerli oyunculara daha fazla değer vermemiz onları suyun üstüne çıkardı. Heyecan biraz da bundan kaynaklı gibi.

Virüsten önce mali olarak kulüpler zor süreçten geçiyor. Altyapı diyoruz ama biz kulüpler olarak altyapıyı göze alırsak nereye geleceğimizi gördük. kendi değerlerimizi çok kenara ittik. Cengiz, Çağlar gibi futbolcular yurt dışına gitti. Keyif veren oyuncularımız var. Kulüp bazında yerli oyunculara ihtiyaç var. Büyük kulüp olarak zaten yerli oyunculara ihtiyacı var. Bunu çok iyi yaşadım ben.

Süreci çok iyi takip etmek gerekir. Birçok ülke Hollanda dahil ligi tescil etti. İptal oldu ligler. Seyircisiz oynattık hiçbirimiz keyif almadık. Futbolcular daha keyif almadı. Seyircisiz olunca izlemesi kötü, oynaması daha kötü. Sakatlık her şey olabilir. Oyuncular psikolojik olarak etkilenecek. Futbolcular antrenmana çıkmaya başladı. Kafasında 'Acaba' sorusu hep olacak. Tribünde seyirci olmayacak ne kadar adapte olacağı muamma.

Başakşehir'in futbolu, Sivasspor'u futbolu farklı. İç sahada kötü bile oynasan seyircinin gücüyle pozisyona girersiniz. Seyirci olamayınca oyundan düşersiniz ister istemez. Başakşehir seyirci açısından biraz avantajlı ama unutmayın 10 kişinin sesini duymak bile farklı his veriyor oynayana. Taraftar olmadığı sürece bu oyunun keyfi yok. Futbolcular maçtan önce eve dönüşünü düşünecek. O şüphe olacak içinde.

Fenerbahçe'nin tenik direktörü yabancı oldu diyelim nasıl gelecek? Geldiğinde de sihirli değnek olmayacak elinde. O kulübün kültürünü bilmek, Volkan ve Emre var şu anda, yerli olarak motive etmesi daha makul. Yabancı hoca içeriden sorunu çözer mi bilemiyorum.

Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelirse sorusuna Tuncay Şanlı, "Avcı bu ülkede herkes neler yaptığını biliyor. Kolay değil büyük camiaları yönetmek. Geldiğinde bir ivme yakalar mı kolay değil. Planlamayı yapmak gerekir. Son 2 yılda gelenler oldu. Seyircinin inanılmaz bir desteği oldu. Benim düşüncem uzun yıllara yayılan planlama yapmak gerekir. Fenerbahçe'den ayrılan bazı oyuncular gittiği yerlerde çok başarılı oldu. Biraz sabretmek gerekir. 21 yaşındaki futbolcuya hala genç diyoruz ama onlar gelişimini tamamlamıştır. Ya oynar ya oynayamaz." cevabını verdi.

Fenerbahçe'den teklif geldi mi?

Belirli kurslara gittim kendimi geliştirmek adına. Bana gelen bir teklif yok. Bizler göreve hazırız. Şartlar konum ne olursa olsun. Hem yerli hem yabancı olarak hep irtibattayız. Hem ben hem diğerleri çok emek veren isimler var. Onlar da hazır durumda.