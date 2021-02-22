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HaberlerMilli Takım Haberleri CANLI | Türkiye - Hırvatistan
22.02.2021 - 19:47 |

CANLI | Türkiye - Hırvatistan

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor.

CANLI | Türkiye - Hırvatistan
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2022'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan ile karşılaşıyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başladı.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor. A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.

CANLI | Türkiye - Hırvatistan

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