CANLI | Türkiye - Hırvatistan

2022'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan ile karşılaşıyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başladı.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor. A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.