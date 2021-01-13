13.01.2021 - 18:01 |
CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
Ziraat Türkiye kupası son 16 turu mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Tuzlaspor'a konuk oluyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final öncesi kozlarını paylaşacak olan Tuzlaspor ve Başakşehir, tur için kıyasıya mücadele edecek.
Tuzlaspor - Başakşehir maçı saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER;
Tuzlaspor: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram
Başakşehir: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba