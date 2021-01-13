CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final öncesi kozlarını paylaşacak olan Tuzlaspor ve Başakşehir, tur için kıyasıya mücadele edecek.

Tuzlaspor - Başakşehir maçı saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

Tuzlaspor: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram

Başakşehir: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba