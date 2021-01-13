Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
13.01.2021 - 18:01 |

CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir

Ziraat Türkiye kupası son 16 turu mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Tuzlaspor'a konuk oluyor.

CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final öncesi kozlarını paylaşacak olan Tuzlaspor ve Başakşehir, tur için kıyasıya mücadele edecek.

Tuzlaspor - Başakşehir maçı saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir

İLK 11'LER;

Tuzlaspor: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram

Başakşehir: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir

    Fenomen Ronaldo: Yılın futbolcusu seçilmiş en genç isim
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi
      Kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi
    2. Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
      Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
    3. Barça, Sergio Agüero'yu gündemine aldı
      Barça, Sergio Agüero'yu gündemine aldı
    4. CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
      CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
    5. Özdemir, yabancı sayısı kararını açıkladı
      Özdemir, yabancı sayısı kararını açıkladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

    Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

    Silivrispor - Muğlaspor: 2-1

    Silivrispor - Muğlaspor: 2-1

    Son dakika | TFF'den yeni yabancı kararı

    Son dakika | TFF'den yeni yabancı kararı

    Ümit Karan: Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor

    Ümit Karan: Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet