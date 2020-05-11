CANLI | Ümir Özat, Skorer canlı yayınında!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ümit Özat, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor

Tecrübeli isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Yemek yemeden duramıyorsun. Kilo alınca ne lakap taktıklarını biliyorsunuz. Dikkat ediyorum. Müthiş bir İsveç diyeti yapmıştım. Buraya geldim 3 kilo aldım.

Her karara itiraz eden olacaktır. Şu var bu lig yüzde yüz oynanmalı. Oynanmışsın 28 hafta 25 puanın var nasıl düşmezsin? Senin anan güzel mi... TFF burada karar verirken UEFA, FIFA takvimine göre karar veriyor. Diğerleri ligi iptal ettiler ama onlar senin takımların gibi batık durumda değil ki. Hatayspor belki 2 maç sonra çıkmayı garantileyecek belki. Bursaspor'un bir sürü borcu var. İnsanlarımızı mutlu etmek kolay değil. Hangi senaryoyu hazırlasan açık veriyor. 21 takımla oynatayım dese dert, tescil etse dert. Köln'de 3 tane koronavirüslü çıktı, hafta sonu maçı var. Kimse ağlamıyor test poztitif çıktı diye.

Diyebilirsiniz ki 1 Temmuz'da başlayacağız. Bu virüsün o zaman olamayacağının garantisi yok ki. 6 ay sonra da virüsün biteceğinin garantisi yok. Futbol ile hayatını idame ettirenler var. Normal halimizi bulmak 2 yılı bulur diyor doktorlar. Burada en günahsız TFF. Ne karar verse muhalifi çıkacak.

Ben Bosna'dan temelli olarak döndüm. Kulüpten kaynaklı olarak benim lisansım çıkmadı. Onların borcu olamsı nedeniyle. Orada çok değerlendireceğimiz futbolcular var. Rakamlar düşük. 3 ay da olsa bir tecrübe edindim ben.

Teklif var mı?

Şu anda halı sahada bile maç yok. Maçlar başlamadan böyle bir şey olması imkansız. Ş ligler başlasın ondan sonra bakalım

Son 2-3 sezondur maliyeti yükseliyor ama kalite olarak değeri düşüyor. Anadolu kulüpleri yükselse bile bunun 3 büyüklerin yaptığı hatalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir kere tüm statların dolması gerekiyor.

Bu sezon Fenerbahçe 6. sırada. Fenerbahçe'ye iyi demek riyakarlık olur. Başarılı bir sezon geçirmedi. Ümit ederim ki doğru bir plan yaparlar. Önümüzdeki sene iyi yerde olurlar. Ama bu anlayışla, Başakşehir'in gidişi, Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi, Galatasaray şampiyon olursa üst üste olmuş olacak, Trabzonspor yükselişte.. Fenerbahçe'nin işi zor.

"Fenerbahçe'de birinin ağzından transfer açıklaması duyuyor musunuz. Her gün transfer haberi var. Kulübün bir sözcüsü olmalı."

"Bir başkanın röportajını okudum. 10 yıl önce futbolu bilmiyordum diyor. 10 yılda mı öğrendin? Kulüpler böyle yönetiliyor Türkiye'de..."

Borcunuz olabilir, sıkıntınız olabilir ama Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntılara bakarak onlardan daha iyi transfer yapma durumunuz var düşünmelisiniz.