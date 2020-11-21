CANLI | Villarreal - Real Madrid

İspanya La Liga'da üst üste 6 maçtır kaybetmeyen Villarreal evinde, Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid ise zirve takibini sürdürmenin peşinde. Mücadele saat 18.15'te başladı. Ceramica Stadyumu'nda oynanan müsabakayı D Smart ve Skorer canlı olarak yayınlıyor.

İLK 11'LER

Villarreal: Asenjo - Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Parejo, Iborra, Trigueros - Gerard Moreno, Bacca, Moi Gomez.

Real Madrid: Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas, Hazard Mariano.

Villarreal seriye bağladı

Villarreal, Unai Emery yönetiminde sezona çok iyi başladı. 9 hafta sonunda sadece Barcelona karşısında mağlup olan Villarreal, topladığı 18 puan ile 2. Sırada yer alıyor. Lider Real Sociedad'ın sadece 2 puan gerisindeler. Milli maç arasından önceki hafta Getafe deplasmanında 3-1 kazanan Villarreal'de moraller yerinde.

Real Madrid adına sezon pek iyi başlamadı. La Liga'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sonuçlar aldılar. Milli maç arasından önceki hafta konuk oldukları Valencia deplasmanında sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Zidane'ın öğrencileri bu sezon La Liga'da 2. Mağlubiyetini yaşadı. Valencia mağlubiyeti ile 4. Sıraya gerileyen Real Madrid, lider Real Sociedad'ın 4 puan gerisine düştü.