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20.02.2021 - 18:11 |

CANLI YAYIN | Atletico Madrid - Levante

La Liga'da lider Atletico Madrid evinde Levante'yi konuk ediyor. Maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Real Madrid ile 6 puan fark bulunan Atletico Madrid maçı kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Saat 18.15'te başlayan mücadeleyi D Smart ve Skorer naklen yayınlıyor.

CANLI YAYIN | Atletico Madrid - Levante
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La Liga'da lider Atletico Madrid, Levante'yi konuk ediyor. 22 maç sonunda 55 puanla zirvede tek başına yer alan Atletico Madrid kritik virajdan hatasız ayrılmak istiyor. 28 puanla 11. sırada bulunan Levante deplasmada güçlü rakibinden puan almak peşinde. Estadio Wanda Metropolitano'da oynanan müsabaka saat 18.15'te başladı.

Mücadeleyi D Smart ve Skorer naklen yayınlıyor.

CANLI YAYIN | Atletico Madrid - Levante

 

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