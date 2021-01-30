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30.01.2021 - 18:10 |

CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid ile Levante karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 18.15'te başladı. Mücadeleyi Skorer canlı olarak yayınlıyor.

CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante
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La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Levante'yi konuk ediyor. Zirve 7 puan gerisindeki Real Madrid maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Real Madrid 19 maç sonunda 40 puanla 2. sırada yer alıyor. Levante ise 19 maçta topladığı 23 puanla 12. sırada bullunuyor.

Müsabakayı D Smart ve Skorer canlı olarak yayınlıyor.

CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante

 

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