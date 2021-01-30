30.01.2021 - 18:10 |
CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid ile Levante karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 18.15'te başladı. Mücadeleyi Skorer canlı olarak yayınlıyor.
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Levante'yi konuk ediyor. Zirve 7 puan gerisindeki Real Madrid maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Real Madrid 19 maç sonunda 40 puanla 2. sırada yer alıyor. Levante ise 19 maçta topladığı 23 puanla 12. sırada bullunuyor.
Müsabakayı D Smart ve Skorer canlı olarak yayınlıyor.