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17.01.2021 - 15:33 |

CANLI | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla devam ediyor.

CANLI | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
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Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Saat 16.00 da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. BeinSports ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezinden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

İŞTE İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallece, Semih, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Fofana, Umut Bulut

Çaykur Rizespor: Tarık, Michalak, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Abdullah, Onur Bulut, Fernando, Skoda

CANLI | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

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