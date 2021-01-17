17.01.2021 - 15:33 |
CANLI | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla devam ediyor.
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Saat 16.00 da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. BeinSports ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezinden anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER:
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallece, Semih, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Fofana, Umut Bulut
Çaykur Rizespor: Tarık, Michalak, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Abdullah, Onur Bulut, Fernando, Skoda