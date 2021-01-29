29.01.2021 - 15:26 |
CANLI | Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçıyla başlıyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da start alan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.
Fatih Karagümrük, ligin 21. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etmişti. Yeni Malatyaspor ise geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 kaybetmişti.