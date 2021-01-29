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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri CANLI | Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
29.01.2021 - 15:26 |

CANLI | Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçıyla başlıyor. 

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da start alan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. 

Fatih Karagümrük, ligin 21. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etmişti. Yeni Malatyaspor ise geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 kaybetmişti.

 CANLI | Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

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CANLI | Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

 

 

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