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HaberlerGalatasaray Haberleri CANLI| Yeni Malatyaspor - Galatasaray
24.01.2021 - 13:57 |

CANLI| Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor. Zirve yarışı kızışırken Aslan artık galibiyet serisine başlamak istiyor.

CANLI| Yeni Malatyaspor - Galatasaray
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Süper Lig'de 3. sırada yer alan Galatasaray, 9. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Lider Beşiktaş'la aralarında 5 puan fark bulunan Galatasaray bu deplasmandan 3 puan çıkartarak puan farkını düşürmenin peşinde... 

Saat 16.00'da başlayan ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

CANLI| Yeni Malatyaspor - Galatasaray

İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hadebe, Semih, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Kubilay, Umut

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

CANLI| Yeni Malatyaspor - Galatasaray

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.Sarı Kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

MALATYASPOR'DA BOYKOT KRİZİ YAŞANDI

Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi boykot krizi yaşandı, oyuncular perşembe günü idmana çıkmadı. Sarı-Kırmızılılar'ın kulüpten yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi üzerine yönetimi boykot etmek için belirlenen saatte antrenmana katılmadıkları bildirildi. Başkan Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde oyuncuların paralarını ödemek için kaynak arayışında olduklarını açıklamıştı.

BELHANDA VE LUYİNDAMA KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY DEPLASMANDA ZORLANIYOR

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor. Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3’ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş’a yenilirken, Trabzonspor’u mağlup etti. Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.

YENİ MALATYASPOR SAHASINDA GALATASARAY’A GEÇİT VERMİYOR

Süper Lig’de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0’lık skorla geçti. Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

 

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