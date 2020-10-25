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25.10.2020 - 11:50 |

CANLI | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

CANLI | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
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Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk ediyor. Süper Lig'de 5 puan toplayarak 17. sırada bulunan ev sahibi ekip yine alt sıralarda bulunan Gençlerbirliği'ni evinde mağlup edip rahatlamak istiyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Denizlispor'a mağlup olan Gençlerbirliği ise bu hafta Yeni Malatyaspor'u mağlup edip geçtiğimiz haftanın telafisini yapmak için sahada olacak. 

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçı Halis Özkahya yönetiyor.

Bu karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER'den de takip edebilirsiniz...

CANLI | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Wallace, Semih, Erkan, Kubilay, Acquah, Ahmed, Zeki, Cueva, Tetteh

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Arda, Angelo, Johansson, Piris, Berat, Murat, Polomat, Candeias, Stancu

CANLI | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır

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