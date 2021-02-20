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20.02.2021 - 15:24 |

CANLI| Yeni Malatyaspor - Konyaspor

Süper Lig 26. hafta müsabakasında çıkış arayan iki takım Yeni Malatyaspor ve İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI| Yeni Malatyaspor - Konyaspor
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Yeni Malatyaspor Süper Lig 26. hafta mücadelesinde  İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan zorlu müsabakada karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Issam, Acquah, Hafez, Adem Büyük, Umut Bulut, Tetteh, Kubilay.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets.

5 haftadır galibiyete hasret kalan Malatyaspor sahasında oynayacağı maçta mutlak üç puan hedefliyor.

Ev sahibi ekipte kritik müsabaka öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor topladığı 30 puan ile onuncu sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor galibiyeti ile moral bulan İttifak Holding Konyaspor ise yükselişini sürdürmek istiyor..

Konyaspor,zorlu deplasmana sakatlıkları olan Marin Anicic,Alper Uludağ ve cezası bulunan Adil Demirbağ'dan yoksun çıkacak.

Yeşil-beyazlı ekip yirmi yedi puan ile on üçüncü sırada bulunuyor.

CANLI| Yeni Malatyaspor - Konyaspor

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