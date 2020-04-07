CANLI | Yılmaz Vural Skorer'in konuğu! Instagram'dan soruları yanıtlıyor...

Renkli kişiliğiyle ve medyatik kimliğiyle futbolseverlerin gönlünde taht kuran Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural Skorer'in bu akşamki konuğu. Deneyimli teknik adam, sorularınızı yanıtlıyor.

İşte Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Akhisar'da vaka görülmedi. Kulübün geleceği ile ilgili sohbet yapıyoruz. Boş durmuyoruz. Fiziksel kalite ile ilgili kaybolmamalı. Kuvvet dediğiniz olayda düşüş başlıyor.

- Bize gelen duyumlara göre inşallah her şey akışında Haziran'ın başında oynanacak gibi. FIFA da açıklama yaptı. Sözleşmeler ligler bitene kadar devam ediyor. Günler verildi. Almanya'da gruplar halinde çalışmalar başlamış. Tüm takımlar bir anda başladı. Sosyal mesafe korunarak pas çalışması, şut çalışması yapılıyor.

- Sağlık Bakanı açıkladı. Her gün 70 kişi vefat ediyor. Daha bir düşüş yok. İleriye dönük tedbirler alınıyor. Bir soru işareti var. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır. Halkımız çok şükür, çoğu evde oturuyor. Maalesef Türkiye'nin yönetilme kültürü çok iyi değil. Çıkmayın kardeşim. Sizin dışarı çıkmanız herkese zarar verir. Yasak dedilerse yasak, bunun üstüne gitme kardeşim. İnan benim canım sıkıldı. Abdullah Avcı aradı, evde yapılacak çok şey varmış dedi. İnsan kendini yenileme fırsatı buluyor.

- Bu gece mübarek gece. Sabaha kadar dua edelim. Dünya için, insanlık, ülkemiz için dua edelim.

- Futbol çok sosyal bir olay. Biz Türkler çok aceleciyiz. Hemen sonuç alalım istiyoruz. Alt yapı Avrupa'da 4 yaşında başlıyor. Türkiye maalesef hiçbir zaman bu yarışın önünde olamayacak. Antrenman bilimi bir gerçek. Bu Türkiye'de yok. Alınan sonuçların hepsi tesadüftür. Bunu acı bir şekilde kabullenmemiz lazım. Ülke önce kendi insanına öncelik tanınmalı. Kriter yok. Bunları düzeltmek elimizde.

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