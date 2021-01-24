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24.01.2021 - 14:40 |

CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 21. haftasında son haftalarda büyük düşüş yaşayan Yukatel Denizlispor kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük
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Süper Lig'in 21. haftasındaki kritik maçta Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar.

CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

İLK 11'LER:

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopers, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Sagal, Rodallega

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt

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CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

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