24.01.2021 - 14:40 |
CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 21. haftasında son haftalarda büyük düşüş yaşayan Yukatel Denizlispor kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 21. haftasındaki kritik maçta Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar.
İLK 11'LER:
YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopers, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Sagal, Rodallega
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt
Liverpool'un değişmez bekleri: Arnold ve Robertson