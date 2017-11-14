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14.11.2017 - 10:31 | | DHA SPOR

Cannavaro: Buffon'un gözyaşları...

2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile şampiyonluk yaşayan Cannavaro, dün geceki hüsranın ardından "Umarım Buffon'un gözyaşları futbolumuz için dökülen en son şey olmuştur" dedi.

Cannavaro: Buffon'un gözyaşları...
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İtalya futbolunun en önemli isimlerden biri olan Fabio Cannavaro'da, futbolu yönetenleri eleştiren açıklamalar yaparak, "İtalyan futbolunu kontrol eden mumyalara elveda. Yolumuzdan çekilin. Şu anda dibe vurduk ve nihayet futbolumuzu yeniden düzenleyebiliriz" dedi.

6 Dünya Kupası'nda yer alabilecek tek oyuncu olma ihtimalini kaybeden Buffon içinde açıklamalarda bulunan Cannavaro, "Umarım gözyaşları futbolumuz için dökülen en son şey olmuştur" yorumunda bulundu.

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