Cantalapiedra'dan imza töreninde Beşiktaş itirafı!

Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Aitor Cantalapiedra'dan Beşiktaş itirafı geldi.

Twente formasıyla çıktığı 61 maçta 24 gol 18 asist yapma başarısı gösteren Cantalapiedra, Yunan ekibine katılmadan önce Beşiktaş ile de görüştüğünü belirtti.

İspanyol kanat oyuncusu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'la görüştüm ama Panathinaikos Yunanistan'ın en büyük takımı olduğu ve tarihi de başarılarla dolu olduğu için burayı seçtim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca çıktığı 156 maçta 31 gol 23 asistlik performans gösteren yıldız isim için Panathinaikos bonservis bedeli ödemedi.