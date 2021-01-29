29.01.2021 - 01:40 | | AA
Carraro Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-1
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.
Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle kaybetti.
İki etapta oynadığı maçlardan 4 galibiyetle ayrılan ve grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet'in çeyrek final bileti alıp almayacağı diğer gruplardaki mücadelelerin ardından belli olacak.
Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.