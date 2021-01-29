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29.01.2021 - 01:40 | | AA

Carraro Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-1

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

Carraro Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-1
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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

 Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle kaybetti. 

İki etapta oynadığı maçlardan 4 galibiyetle ayrılan ve grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet'in çeyrek final bileti alıp almayacağı diğer gruplardaki mücadelelerin ardından belli olacak. 

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.

Carraro Imoco Volley - Fenerbahçe Opet: 3-1

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