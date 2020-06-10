Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri CAS, Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak
10.06.2020 - 20:52 | |   İSTANBUL (AA) -

CAS, Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki sezon men ettiği İngiltere kulübü Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak.

CAS, Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak
ABONE OL

CAS'tan yapılan açıklamada, Manchester City Kulübü ile UEFA arasındaki duruşmanın video konferans yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Alınan kararın temmuzun ilk yarısında açıklanacağı, kararın duyurulacağı kesin tarihin ise sonradan belirleneceği ifade edildi.

UEFA, 14 Şubat'ta Manchester City Kulübüne finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası verildiğini duyurmuştu. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiltere kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı. Manchester City Kulübü ise karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.

CAS, Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak

Erdoğan Yeşilyurt 5 yıl daha Sivasspor'da...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CAS, Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak
    CAS, Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak
  2. Bundesliga’daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı
    Bundesliga’daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı
  3. Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
    Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
  4. Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak
    Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak
  5. Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları Cuma günü belli olacak
    Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları Cuma günü belli olacak



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'

Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'

Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!

Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi

ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi

Sıradaki Haber