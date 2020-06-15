Casillas, federasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekti

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15.06.2020 - 18:00 | | AA

Casillas, federasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri çekti

Ä°spanyol futbolunun ve Real Madrid'in Ã¶nemli isimlerinden eski kaleci Casillas, Ä°spanya Futbol Federasyonu (RFEF) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini duyurdu.Â

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Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, ÅŸubat ayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya Futbol Federasyonu (RFEF) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini duyurdu.Â 

Ä°spanyol futbolunun Ã¶nemli isimlerinden eski kaleci Casillas, RFEF baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ekilmesiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± Ã¼lkesinde yaÅŸanan saÄŸlÄ±k, ekonomik ve sosyal krize atÄ±fta bulunarak, "BÃ¶lÃ¼nme deÄŸil, birleÅŸme zamanÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.Â 

Ä°spanyol futboluna katkÄ± verebilmek iÃ§in "adil, ÅŸeffaf ve katÄ±lÄ±mcÄ± bir seÃ§im sÃ¼reci arzu ettiÄŸini ancak mevcut durumda bunun karÅŸÄ±lanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunan 39 yaÅŸÄ±ndaki Casillas, gelecek RFEF BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday olabilmek iÃ§in aÃ§Ä±k kapÄ± bÄ±raktÄ±.Â 

Ä°spanya'da Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olan Spor YÃ¼ksek Konseyinin onay vermesi halinde 17 AÄŸustos'ta gerÃ§ekleÅŸmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len RFEF baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde, Casillas'Ä±n Ã§ekilmesiyle rakipsiz kalan mevcut baÅŸkan Luis Rubiales'in yeniden seÃ§ilmesine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.Â 

Real Madrid altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve 16 yÄ±l eflatun-beyazlÄ± formayÄ± giydikten sonra 2015 yazÄ±nda Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±na transfer olan Casillas, 1 MayÄ±s 2019'da antrenmanda geÃ§irdiÄŸi kalp krizinin ardÄ±ndan profesyonel futbol kariyerini sonlandÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â 

RFEF'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 17 MayÄ±s 2018'den bu yana yÃ¼rÃ¼ten Luis Rubiales, 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'ndan Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce, dÃ¶nemin milli takÄ±m teknik direktÃ¶rÃ¼ Julen Lopetegui'yi Real Madrid ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶revden almasÄ±yla ve milli takÄ±mda teknik direktÃ¶rler Luis Enrique ve Robert Moreno arasÄ±nda yaÅŸanan polemiklerle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Casillas, federasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekti

Casillas, federasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekti

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