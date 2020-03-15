Caulker 2 hafta takımını yaktı, bu hafta kurtardı!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Caulker, Süper Lig'de Sivasspor deplasmanında penaltı yaptırmış ve Akdeniz ekibi maçı 1-0 kaybetmişti. İngiliz oyuncu maçtan sonra "Benim yüzümden kaybettik" demişti.

Caulker yine Beşiktaş karşısında penaltıya sebebiyet vermiş ve Alanyaspor karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Tecrübeli savunmacı 90 dakikanın ardından "2 haftadır aynı şeyi yaşıyorum" şeklinde üzüntüsünü dile getirmişti.

Süper Lig'de dün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçında sahne alan İngiliz oyuncu, 41. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve geçmiş hatalarının üstüne sünger çekti.

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