Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Caulker 2 hafta takımını yaktı, bu hafta kurtardı!
15.03.2020 - 10:30 |

Caulker 2 hafta takımını yaktı, bu hafta kurtardı!

Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi, Gaziantep FK maçında attığı golle önceki haftalarda yaptığı hataları affettirdi.

Caulker 2 hafta takımını yaktı, bu hafta kurtardı!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Caulker, Süper Lig'de Sivasspor deplasmanında penaltı yaptırmış ve Akdeniz ekibi maçı 1-0 kaybetmişti. İngiliz oyuncu maçtan sonra "Benim yüzümden kaybettik" demişti.

Caulker yine Beşiktaş karşısında penaltıya sebebiyet vermiş ve Alanyaspor karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Tecrübeli savunmacı 90 dakikanın ardından "2 haftadır aynı şeyi yaşıyorum" şeklinde üzüntüsünü dile getirmişti. 

Süper Lig'de dün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçında sahne alan İngiliz oyuncu, 41. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve geçmiş hatalarının üstüne sünger çekti.  

RONALDO, ATLETİCO MADRİD KARŞISINDA BÖYLE HAT-TRİCK YAPMIŞTI... 

Caulker 2 hafta takımını yaktı, bu hafta kurtardı

 

 

 

Minik atletten rakiplerine görülmemiş fark!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sergen Yalçın motive etti! ‘Biz kazanalım’

Sergen Yalçın motive etti! ‘Biz kazanalım’

Fenerbahçe'de sezonun özeti! Jailson...

Fenerbahçe'de sezonun özeti! Jailson...

Şansal Büyüka: "Seyircisiz maç ortada"

Şansal Büyüka: "Seyircisiz maç ortada"

Attila Gökçe: "Tarih ya da istatistik"

Attila Gökçe: "Tarih ya da istatistik"

Sıradaki Haber