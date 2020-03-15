15.03.2020 - 10:30 |
Caulker 2 hafta takımını yaktı, bu hafta kurtardı!
Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi, Gaziantep FK maçında attığı golle önceki haftalarda yaptığı hataları affettirdi.
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Caulker, Süper Lig'de Sivasspor deplasmanında penaltı yaptırmış ve Akdeniz ekibi maçı 1-0 kaybetmişti. İngiliz oyuncu maçtan sonra "Benim yüzümden kaybettik" demişti.
Caulker yine Beşiktaş karşısında penaltıya sebebiyet vermiş ve Alanyaspor karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Tecrübeli savunmacı 90 dakikanın ardından "2 haftadır aynı şeyi yaşıyorum" şeklinde üzüntüsünü dile getirmişti.
Süper Lig'de dün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçında sahne alan İngiliz oyuncu, 41. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve geçmiş hatalarının üstüne sünger çekti.
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