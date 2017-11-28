Cavaliers, 76ers'i yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı

Doğu Konferansı'nın iki takımın mücadelesinde LeBron James 30 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Cavaliers adına sahanın en etkili ismi oldu. Dwyane Wade 15 sayı, 5 asist, Jeff Green de 14 sayı, 10 ribauntluk katkı yaptı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 2 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Timothe Luwawu-Cabarrot 12, T.J. McConnell ve J.J. Redick 11'er sayı kaydetti.

Cedi ve Furkan aynı anda sahada

Maçta bitime dörtbuçuk dakika kala Cleveland'da Cedi Osman ile Philadephia'da Furkan Korkmaz birlikte oyuna girdi. Cedi Osman1/2 isabetle 2 sayı atarken kısa süreye 5 ribaund sıkıştırdı. Furkan Korkmaz ise iki üçlük denemesinden yararlanamadı ve istatistik üretemedi.

Pistons lideri devirdi

Doğu Konferansı'nın tepesindeki ekipler Boston Celtics ile Detroit Pistons arasındaki mücadeleyi, 118-108 misafir Pistons kazandı.

Karşılaşmayı 26 sayı, 22 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla bitiren Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, 1967'de bunu başaran Wilt Chamberlain'den beri Boston deplasmanında 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.

Pistons'ta 31 sayı, 8 ribauntla oynayan Tobias Harris ve 20 sayı, 7 asist üreten Reggie Jackson, galibiyette önemli rol oynadı.

22. maçında 4. yenilgisini alan Celtics'te Marcus Smart 23 sayı, 6 asist, Kyrie Irving ise 18 sayı, 9 asistle mücadele etti.

Harden, Rockets tarihine geçti

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı Brooklyn Nets'i 117-103 mağlup ederek art arda 5. karşılaşmasını kazandı.

37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist üreten James Harden, Rockets tarihinde sezonun ilk 20 maçında da 20 sayı barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı. Rockets'ta Clint Capela 20 sayı ve 6 ribauntla Harden'a destek verdi.

Nets cephesinde Isaiah Whitehead'in 24 sayı, Spencer Dinwiddie'nin 14 sayı, 7 asist ve Caris LeVert'in 13 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Orlando Magic: 121-109

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 91-113

Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-118

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 91-103

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 117-103

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 115-108

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 106-110

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 120-115