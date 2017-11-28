Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cavaliers, 76ers'i yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı
28.11.2017 - 11:02 | | AA

Cavaliers, 76ers'i yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın takımları Cleveland Cavaliers ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Cavaliers sahadan 113-91 galibiyetle ayrılarak, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Cavaliers, 76ers'i yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı
ABONE OL

Doğu Konferansı'nın iki takımın mücadelesinde LeBron James 30 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Cavaliers adına sahanın en etkili ismi oldu. Dwyane Wade 15 sayı, 5 asist, Jeff Green de 14 sayı, 10 ribauntluk katkı yaptı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 2 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Timothe Luwawu-Cabarrot 12, T.J. McConnell ve J.J. Redick 11'er sayı kaydetti.

Cavaliers, 76ersi yenerek galibiyet serisini 8e çıkardı

Cedi ve Furkan aynı anda sahada

Maçta bitime dörtbuçuk dakika kala Cleveland'da Cedi Osman ile Philadephia'da Furkan Korkmaz birlikte oyuna girdi. Cedi Osman1/2 isabetle 2 sayı atarken kısa süreye 5 ribaund sıkıştırdı. Furkan Korkmaz ise iki üçlük denemesinden yararlanamadı ve istatistik üretemedi.

Pistons lideri devirdi
Doğu Konferansı'nın tepesindeki ekipler Boston Celtics ile Detroit Pistons arasındaki mücadeleyi, 118-108 misafir Pistons kazandı.
Karşılaşmayı 26 sayı, 22 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla bitiren Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, 1967'de bunu başaran Wilt Chamberlain'den beri Boston deplasmanında 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.
Pistons'ta 31 sayı, 8 ribauntla oynayan Tobias Harris ve 20 sayı, 7 asist üreten Reggie Jackson, galibiyette önemli rol oynadı.
22. maçında 4. yenilgisini alan Celtics'te Marcus Smart 23 sayı, 6 asist, Kyrie Irving ise 18 sayı, 9 asistle mücadele etti.

Harden, Rockets tarihine geçti

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı Brooklyn Nets'i 117-103 mağlup ederek art arda 5. karşılaşmasını kazandı.

37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist üreten James Harden, Rockets tarihinde sezonun ilk 20 maçında da 20 sayı barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı. Rockets'ta Clint Capela 20 sayı ve 6 ribauntla Harden'a destek verdi.

Nets cephesinde Isaiah Whitehead'in 24 sayı, Spencer Dinwiddie'nin 14 sayı, 7 asist ve Caris LeVert'in 13 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Orlando Magic: 121-109

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 91-113

Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-118

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 91-103

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 117-103

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 115-108

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 106-110

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 120-115

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber