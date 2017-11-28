Cavaliers, 76ers'i yenerek galibiyet serisini 8'e çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın takımları Cleveland Cavaliers ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Cavaliers sahadan 113-91 galibiyetle ayrılarak, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Doğu Konferansı'nın iki takımın mücadelesinde LeBron James 30 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Cavaliers adına sahanın en etkili ismi oldu. Dwyane Wade 15 sayı, 5 asist, Jeff Green de 14 sayı, 10 ribauntluk katkı yaptı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 2 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.
76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Timothe Luwawu-Cabarrot 12, T.J. McConnell ve J.J. Redick 11'er sayı kaydetti.
Cedi ve Furkan aynı anda sahada
Maçta bitime dörtbuçuk dakika kala Cleveland'da Cedi Osman ile Philadephia'da Furkan Korkmaz birlikte oyuna girdi. Cedi Osman1/2 isabetle 2 sayı atarken kısa süreye 5 ribaund sıkıştırdı. Furkan Korkmaz ise iki üçlük denemesinden yararlanamadı ve istatistik üretemedi.
Harden, Rockets tarihine geçti
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı Brooklyn Nets'i 117-103 mağlup ederek art arda 5. karşılaşmasını kazandı.
37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist üreten James Harden, Rockets tarihinde sezonun ilk 20 maçında da 20 sayı barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı. Rockets'ta Clint Capela 20 sayı ve 6 ribauntla Harden'a destek verdi.
Nets cephesinde Isaiah Whitehead'in 24 sayı, Spencer Dinwiddie'nin 14 sayı, 7 asist ve Caris LeVert'in 13 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Orlando Magic: 121-109
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 91-113
Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-118
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 91-103
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 117-103
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 115-108
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 106-110
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 120-115