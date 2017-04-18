Cavaliers, Pacers'ı 117-111 yenerek seride 2-0 öne geçti

Cleveland Cavaliers'ı seride 2-0 öne geçiren galibiyette, Kyrie Irving 37 sayı, 2 ribaund, 2 assitle takımın en skorer ismi oldu. Takım diğer yıldızları Kevin Love 27 sayı 11 ribaund, LeBron James ise 25 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynadı. İnidana’da ise Paul George 32 sayı, 7 asist, 8 ribaundluk performans sergilese de mağlubiyete engel olamadı.

San Antonio rahat geçti

Batı Konferansı play-off 1. tur ikinci maçında San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies karşısında 96-82 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı, Spurs'da Kawhi Leonard 37 sayı, 2 sayı, 11 ribaund ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Tony Parker da 15 sayı, 3 ribaund, 1 asistle galibiyette rol oynadı.

Memphis’de ise Mike Conley 24 sayı, 1 ribaund, 8 asistlik performans sergiledi ve takımının en skorer ismi oldu.