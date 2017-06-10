Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cavaliers, rekor gecesinde Warriors'ı yok etti!
10.06.2017 - 11:44 |

Cavaliers, rekor gecesinde Warriors'ı yok etti!

NBA finalinde Cleveland Cavaliers, 24 isabetli 3 sayılık atış ile rekor kırdığı maçta konuk ettiği Golden State Warriors'ı 137-116 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.

Cavaliers, rekor gecesinde Warriors'ı yok etti!
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Cleveland Cavaliers, 24 isabetli 3 sayılık atış ile rekor kırdığı maçta konuk ettiği Golden State Warriors'ı 137-116 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.

Cavaliers, NBA final serisinin 4. maçında Warriors'ı Quicken Loans Arena'da ağırladı. İlk çeyreği 49-33 önde kapatan Cavaliers, soyunma odasına da 86-68 önde gitti ve NBA play-off tarihinde bir periyot ve devrede en çok sayı atan takım oldu.

Birçok defa teknik faul çalınan mücadelenin ikinci yarısına da ağırlığını koymaya devam eden Cavaliers, üçüncü periyotu 115-96, mücadeleyi ise 137-116 kazanarak finalde ilk galibiyetini aldı ve seriyi 5. maça uzattı.

Karşılaşmayı 24 isabetli 3 sayılık atış ile tamamlayan Cleveland Cavalierslı oyuncular, NBA finalleri tarihinde bu alanda da rekor kırdı. Cavaliers, geçen yılın finalinde de karşılaştığı Warriors karşısında 3-1 geriden gelerek kupayı müzesine götüren ilk takım olmayı başarmıştı.

Takımın all-star'ı LeBron James 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile efsane oyuncu Magic Johnson'ı geçerek NBA finalleri kariyerinde toplam 9'uncu "triple-double"ını yaptı. Kyrie Irving 40 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Kevin Love ise 23 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Play-off'larda üst üste 15 galibiyetlik serisi sona eren ve bu alanda NBA rekorunu ele geçiren Warriors'ta Kevin Durant, 35 sayı ile takımının en skoreri oldu. Draymond Green 16 sayı ve 14 ribaunt, Stephen Curry 14 sayı ve 10 asist, Klay Thompson ise 13 sayı ile oynadı.

Golden State Warriors'ın ev sahipliği yapacağı serinin 5. maçı, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber