Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı! Ömer Aşık geri döndü...

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son haftaların formda ekibi ClevelandCavaliers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 1 sayı farkla yendi.

Üst üste 7'nci galibiyetini alan Cavaliers'ta James 27 sayı, 16 ribaunt ve 13 asistle galibiyette başrolü üstlendi. JR Smith 16, Kyle Korver 13 sayı, Kevin Love 11 sayı ve 13 ribaunt ile galibiyete destek verdi.

Sezonun 10'uncu mağlubiyetini alan Hornets'ta Dwight Howard 20 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaparken, Michael Kidd-Gilchrist ve Marvin Williams 17'şer sayı, Kemba Walker 15 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt ile oynadı.

Ömer Aşık galibiyetle döndü

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, sezonun 11'inci galibiyetini konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-91 mağlup ederek aldı.

Pelicans'ta Anthony Davis 23 sayı ve 9 ribaunt, DeMarcus Cousins 19 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Jrue Holiday 18 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

İltihabi bir bağırsak rahatsızlığı olan Crohn hastalığı nedeniyle şubat ayından bu yana basketboldan uzak kalan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 10 dakika süre aldığı ilk maçında 6 sayı ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Suns'ta TJ Warren 18, Tyler Ulis 17 sayı, Tyson Chandler 14 sayı ve 9 ribaunt, Devin Booker ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

Ersan'dan 10 sayı

Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan 15 mağlubiyetli Atlanta Hawks, dördüncü galibiyetini, ikinci yarıdaki etkili savunmasının yardımıyla konuk ettiği New York Knicks'i 116-104 mağlup ederek aldı.

Hawks'ta Dennis Schroder 26 sayı ve 8 asist, Dewayne Dedmon 16, Marco Belinelli 15 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.

Sezonun 8'inci mağlubiyetini alan Knicks'te Kristaps Porzingis 28 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Courtney Lee 26 sayı ve 4 ribaunt, Tim Hardaway 22 sayı ve 5 asist üretti.

NBA'e 10 mala devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 125-127

Atlanta Hawks-New York Knicks: 116-104

Boston Celtics-Orlando Magic: 118-103

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 100-99

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 107-104

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 97-109

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 98-99

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 104-92

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 91-115

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 143-94