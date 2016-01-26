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26.01.2016 - 14:20 | | Rize (AA)

Çaykur Didi Stadı'ndaki 90 santimetrelik kar temizlenmeye başlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak maç öncesinde kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Çaykur Didi Stadyumu'nda 90 santimetreyi bulan karın temizleme çalışmalarına başlandı.

Çaykur Didi Stadı'ndaki 90 santimetrelik kar temizlenmeye başlandı
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Çaykur Rizespor Kulübü Stadyum Müdürü İbrahim Hasmaden, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışının stat zeminini etkilediğini belirtti.

Sabah saatlerinden itibaren 45 kişilik ekip ile temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hasmaden, "Bir aksilik olmadığı müddetçe temizlik çalışmalarını yürüteceğiz. Yarın oynanacak kupa maçına yetiştirme gayretindeyiz. Zemin çok kötü hal aldı ve bozuluyor. Zeminin kış döneminde yeniden toparlanması çok zor olacak" dedi.

Her türlü imkanı seferber ettiklerini vurgulayan Hasmaden, "Buna rağmen maç oynanacak gibi görünmüyor, 90 santimetreye yakın kar var. Temizliğini yapmak hayli güç. Zaman alacak bir durum. Çalışma yaparken tahribatının olmaması için de gayret gösteriyoruz. Bekleyip göreceğiz. İnşallah iyi bir sonuç olur" diye konuştu.

Öte yandan, Çaykur Rizespor yöneticilerinin maçın oynanacağı yerin değiştirilmesi için görüşmeler yürüttüğü, ilk etapta Trabzon'da oynamak istedikleri ancak federasyon yetkililerinin buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

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