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05.07.2013 - 17:27 |

Çaykur Necati Yılmaz'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, PTT 1. Lig ekiplerinden kaleci Necati Yılmaz ile iki yıllık anlaşma imzaladı

Çaykur Necati Yılmaz'ı transfer etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon PTT 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen kaleci Necati Yılmaz ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda trnasfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kaleci arayışları doğrultusunda daha önce Polonyalı kaleci Marisz Pawelek ile iki yıllık anlaşma imzaladıklarını ifade eden Ferah, ''Yine de kaleci takviyesi yapmamız gerekiyordu. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl istikrarlı grafik çizen Karşıyaka kalecisi Necati Yılmaz ile görüşerek her konuda anlaşma sağladık" dedi.

Ferah, Necati Yılmaz ile İstanbul'da transfer komitesi başkanı Koray Deniz'in, iki yıllık sözleşme imzaladığını vurgulayarak, "Necati, 24 yaşında gelecek vaat eden bir isim. En kısa sürede takımın kampına katılacak ve kaledeki rekabeti artıracaktır'' diye konuştu.

Necati Yılmaz, geçen yıl Karşıyaka forması ile PTT 1. Lig'de 32 maçta görev yapmış, bu karşılaşmalarda kalesinde 34 gol görmüştü.

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