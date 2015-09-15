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15.09.2015 - 18:26 | | AA

Çaykur Rize Antalya'ya hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rize Antalya'ya hazırlanıyor
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların tamamı katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı çalıştı.

Karaman, idman öncesi bazı futbolcularla bir süre görüşme yaptı.

Yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık bir saat süren antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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