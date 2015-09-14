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14.09.2015 - 12:05 |

Çaykur Rize bir puana üzülmedi

ÇAYKUR Rizespor A.Ş Basın Sözcüsü Aykut Ferah, 10 kişi ile aldıkları bir puana üzülmediklerini belirtti.

Çaykur Rize bir puana üzülmedi
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ÇAYKUR Rizespor A.Ş Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Süper Lig’in 4. Haftasında Çaykur Rizespor A.Ş ile Madicana Sivasspor arasındaki 1-1 biten maçı değerlendirdi. Ferah, galibiyet için çıktıkları müsabakada, 10 kişi ve geride kalmalarına rağmen iyi bir mücadele ile skoru eşitleyip bir puan almayı başardıklarını belirterek “Müsabakanın ilk yarısında baskılı oynadık. Yeni futbolcularımı da izleme imkanı bulduk. Bizleri heyecanlandıran pozisyonlarımız oldu. Talihsiz bir gol yedik. Golden sonra 65. Dakikada Sylvestre’nın kırmızı kart görüp oyun dışı kalmasına rağmen oyun düzenimizi bozmadık. Önemli olanda buydu. 10 kişi kaldıktan sonda baskılarımızı daha da arttırdık. Kweuke’nin golü ile skoru eşitledik ve haftayı bir puanla kapatmak zorunda kadı. Kazanmaya odaklandığımız bir maçtı. Üç puan almak istiyorduk. Ancak 10 kişi ile geride olmamıza rağmen gol bulup elde ettiğimiz bir puana üzülmedik. Futbolcularımızı, ortaya koydukları mücadele ve bu mücadeleyi 90 dakika sonunda korudukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ferah, haftasonu Antalyaspor ile oynayacakları müsabakada üç puan almanın hesaplarını yaptıklarını sözlerine eklerken, ÇAYKUR Rizespor A.Ş olarak sezon sonuna kadar tüm maçlarda gazileri ve şehit ailelerini ücretsiz olarak tribünlerde ağırlayacaklarını belirtti.

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