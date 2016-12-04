Çaykur Rize, Bursa'da galibiyet istiyor

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 12. haftada Fenerbahçe karşısında sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Bu maçta alınan farklı mağlubiyet ile moral olarak da geri düştük." dedi.

Hafta içinde Kweuke'nin hamile eşinin kaza geçirmesi ve 8 aylık ikiz bebeklerini kaybetmesinin kendilerini derinden etkilediğini dile getiren Mete, "Takım olarak motivasyon kaybı yaşadık. Yaşanan olumsuzlukların ardından Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Jakob Janster'e 2 maç ceza verilmesi işin üzerine ekilen tuz biber oldu." diye konuştu.

Mete, yaşanan talihsizliklerin ardından ligde 16. sırada kaldıklarını ve bunun camiayı olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üst üste alınan olumsuz sonuçlar ve puan kayıpları ile ligde hedeflediğimiz yerin biraz uzağındayız. Genç oyunculardan kurulu bir ekibiz ve zaman zaman çabuk moral kaybı yaşayabiliyoruz. Ligde moral bulmak ve tehlike çemberinin dışına çıkmak için Bursaspor deplasmanında galibiyete ihtiyacımız var. Bursaspor karşısında alacağımız galibiyet ayağa kalkmamızı sağlayacaktır."

Takımdaki eksikler

Çaykur Rizespor'un, Bursaspor maçı kafilesinde kırmızı kart cezalısı Jakob Janster'in yanı sıra ayak parmağında çatlak bulunan Matic Fink ile Ali Faez ve Atiemwen yer almadı.

Eşinin kaza geçirmesi nedeniyle hafta boyunca idmanlara katılmayan Kweuke, teknik direktör Hikmet Karaman tarafından kafileye dahil edildi. Kweuke'nin kafilede yer almasına rağmen karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.