Çaykur Rize evde yok!

Sahasında oynadığı 7 maçta sadece 3 beraberlik alarak 3 puan toplayabilen yeşil mavililer, deplasmanlarda ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaştı. Çaykur Rizespor, ligin 15'inci haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 4-0 farklı skorla geçerek puanını 13' e çıkardı. Bu sonuçla en farklı galibiyetini alan yeşil mavili ekip, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde 23 gol gördü.

Ligde bekleneni veremeyen Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupasında ise bu görüntüden uzak bir tablo çizdi. Adana Demirspor, Beşiktaş ve Sarıyer'i mağlup eden yeşil mavililer grupta 9 puanla lider olarak yer alıyor.

BAŞKAN KALKAVAN: MODERN FUTBOLDAN KEYİF ALDIM

Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, ligde son 6 maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtirken şunları söyledi:

"Bir yerde dönecekti. Ligde Balıkesirspor'un kazanmasıyla son sıraya düşmüştük. Akhisar Belediyespor galibiyeti ile dipten döndük, diyebilirim. Farklı skordan çok takımın bir bütün olarak ortaya koyduğu modern futboldan keyif aldım. Disiplini ön plana çıkartan bir oyun ortaya koyduk. Akhisar Belediyespor da iyi bir takım. Kendi sahasında mağlubiyeti bulunmuyordu. Neticede hem sonuç, hem skor sevindirici. Dipten dönmemiz çok daha sevindirici."

"TAKVİYE YAPACAĞIZ"

El birliği ile daha iyi yerlere geleceklerini ifade eden Başkan Kalkavan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir takımına sahip çıksın. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bundan önce oynanan maçlarda takımın yanında olamamıştım. Bir aksilik olmazsa Konyaspor maçında da Rize'de olacağım. Konyaspor maçından alacağımız 3 puan ile devreye moralli girmek istiyoruz. Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın önerisiyle ara transferinde takıma takviyeler yapacağız. Oyuncu göndermeyi düşünmüyoruz. Torku Konyaspor maçından sonra son performanslara bakacağız ve nihai kararı vereceğiz."