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31.10.2015 - 13:11 | | İHA

Çaykur Rize, G.Saray hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rize, G.Saray hazırlıklarına başladı
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Ligin son dört haftasında istenmeyen sonuçlar alarak alt sıralara gerileyen Çaykur Rizespor, 11. haftada evinde oynayacağı zorlu Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı.

Yeşil-mavili ekip zorlu maçın ilk idmanına teknik direktör Hikmet Karaman olmadan çıktı. Futbolcuların tam kadro olarak katıldıkları çalışmayı antrenör Ronald Koch yönetti. İdmanda sakatlığı bulunan Gürcü futbolcu Patryk Tuszynski arkadaşlarından ayrı olarak doktor kontrolünde yürüyüş yaptı. Alt yapıya önemini arttıran Çaykur Rizespor’un Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirdiği ilk idmanda alt yapıdan dört oyuncuyu takıma kattığı görüldü.

Yağmur altındaki çalışma düz koşu ile başlayıp kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam etti.

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