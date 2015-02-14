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14.02.2015 - 11:53 | | RİZE (İHA)

Çaykur Rize, iç saha şanssızlığını kırmak istiyor

Ligin iç sahada galibiyet alamayan tek takımı olan Çaykur Rizespor, bu şanssızlığını Mersin İdmanyurdu maçı ile kırmak istiyor.

Çaykur Rize, iç saha şanssızlığını kırmak istiyor
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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yeşil-mavili ekip, sahasında Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek. Ligin geride kalan 19 haftasında sahasında galibiyet yüzü göremeyen tek takım konumunda bulunan Hikmet Karaman’ın öğrencileri, bu şanssızlıklarını Mersin İdmanyurdu maçı ile kırmak istiyor.

11.RANDEVU

İki ekip yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 11.kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 karşılaşmada her iki takımda 4’er kez 3 puana uzanırken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

RİZE EVİNDE MAĞLUP OLMADI

Çaykur Rizespor, rakibi ile taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Bugüne dek Mersin ekibini sahasında 5 kez konuk eden yeşil-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

DÜDÜK İLKER MERAL’DE

Yarın saat 13.00’da Yeni Rize Şehir Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Balıkesir bölgesi Üst Klasman Hakemi İlker Meral yönetecek. Meral’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4’üncü hakemi ise Bahattin Şimşek.

(MA-MA-S)

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