Çaykur Rize ikinci yarıda coştu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor ile Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat karşı karşıya geldi. Rize Yeni Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor sahasında 4-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi.

İLK YARI

6. dakikada Deniz Kadah'ın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada, Sylvestre'nin topu kontrol ettikten sonra attığı sert şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Bilal Özhan'ın ceza sahasına ortasında, Çaykur Rizesporlu Bayram Çelik'in geri pasında top kısa düştü. Araya giren Samed Ali Kaya'nın vuruşunda kaleci Aykut Erçetin yatarak, topu son anda kontrol etti.

29. dakikada ev sahibi ekip Deniz Kadah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil-mavili ekipte sol taraftan Oğuzhan Berber'in ceza sahasına yaptığı ortada, Deniz Kadah yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

42. dakikada Murat Duruer'in ceza sahasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Melih Vardar'ın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği yerden pasta topla buluşan Tuncay Maldan'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanan Fatih Özçelik'in ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda kaleci Aykut Erçetin filelere gitmekte olan topu son anda çeldi.

51. dakikada Samed Ali Kaya defansın arkasına atılan topla kaleci Aykut Arçetin'i çalımladıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun boş kaleye bekletmeden vuruşunda top auta gitti.

54. dakikada Murat Duruer'in ara pasında, ceza sahasında topla buluşan Tevfik Köse'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Süleyman Kasap son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

72. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Engin Bekdemir'in şutunda, kaleci Süleyman son anda topu kornere çeldi.

74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Engin Bekdemir topu ceza sahası sol çaprazındaki Ali Adnan'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta, kaleci Süleyman Kasap'ın müdahalesine rağmen yan direğe çarpan top filelere gitti: 2-0

80. dakikada Koray Altınay'ın sağ taraftan ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Tevfik Köse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu Engin Bekdemir tamamlamak isterken defans oyuncuları topu çizgiden çevirmeyi başardı. Bu futbolcunun tekrar önünde kalan topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

85. dakikada Sercan Kaya ile paslaşarak yaparak ceza sahasına giren Sylvestre'nin topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Süleyman'ın solundan filelere gitti: 3-0

86. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta kaleci Aykut Erçetin ile karşı karşıya kalan Bilal Çebi'nin aşırtma vuruşunda top filelere gitti: 3-1

88. dakikada sol taraftan Oğuzhan Berber'in ceza sahasına yaptığı ortada, Tevfik Köse topu kontrol ederek, Engin Bekdemir'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içinden şutunda top filelere gitti: 4-1

89. dakikada Çaykur Rizespor'da sakatlanan Deniz Kadah oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yeşil-mavili ekip üç oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için maçın son anlarını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-1 kazandı ve gruplarda mücadele etme hakkını kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 4 - SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT: 1

Stat: Rize Yeni Şehir

Hakemler: Hasbi Dede, Sedat Yavanoğlu, Orhan Türkoğlu, Taner Ağıç

Çaykur Rizespor: Aykut Erçetin, Koray Altınay, Sezer Özmen, Oğuzhan Berber, Bayram Çelik (Dk. 65 Engin Bekdemir), Sercan Kaya, Eren Albayrak (Dk. 64 Ali Adnan), Ludovic Sylvestre, Murat Duruer (Dk. 73 Godfrey Oboabona), Deniz Kadah, Tevfik Köse

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sebat Proje Trabzon Akçaabat: Süleyman Kasap, Volkan Dikmen, Sadık Çiftpınar, Bilal Özhan (Dk. 80 Mustafa Zorlu), Fatih Özçelik, Bilal Gücüyetmez, Salih Seyis, Burak Bükel, Tuncay Maldan, Samed Ali Kaya (Dk. 67 Bilal Çebi), Melih Vardar (Dk. 85 Sinan Akaydın)

Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu

Goller: Dk. 29 Deniz Kadah, Dk. 74 Ali Adnan, Dk. 85 Ludovic Sylvestre, Dk. 88 Engin Bekdemir (Çaykur Rizespor); Dk. 86 Bilal Çebi (Sebat Proje Trabzon Akçaabat)

Kırmızı Kart: Dk. 71 Volkan Dikmen (Sebat Proje Trabzon Akçaabat)

Sarı Kartlar: Dk. 53 Koray Altınay (Çaykur Rizespor); Dk. 76 Bilal Gücüyetmez (Sebat Proje Trabzon Akçaabat)