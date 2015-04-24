Çaykur Rize, kabus yaşamak istemiyor

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, yarın sahasında Kasımpaşa karşısında galip gelerek rakiplerinin önüne geçmek ve alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki maçta aldıkları mağlubiyetler sonucu alt sıralarla aralarındaki puan farkının az da olsa kapandığını bunun da gelecek haftalarda işlerini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Ligde alt sıralara en yakın iki takımın yarın Yeni Rize Şehir Stadı'nda 6 puan değerindeki bir maça çıkacağını vurgulayan Ferah, "İki takımın da bütün planları üç puan üzerine olacaktır. Kazananın kendisine önemli bir avantaj sağlayacağı karşılaşma. Rakibimizle aramızda sadece bir puan fark var. Puan cetvelinde Kasımpaşa'nın önüne geçmek ve alt sıralardan uzaklaşmak için mutlaka kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarın bu maçta takımlarına sahip çıkmasını isteyen Ferah, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle kale arkası dağ tarafı tribüne kapatma cezası aldık. Taraftarlarımızın diğer bölümleri doldurarak takımlarını centilmence desteklemelerini bekliyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyet ligde geride kalan altı haftada işimizin zorluk derecesini belirleyecek. Bu nedenle maçın tamamında taraftarımızın takımını maç içerisinde sonuç ne olursa olsun yalnız bırakmamalarını istiyoruz."

Ferah, Kasımpaşa maçında, kart cezası nedeniyle Oboabona ve hasta Deniz Kadah'ın görev alamayacağını sözlerine ekledi. Yeşil-mavili ekibin karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera, Giray Kaçar, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak, Lafferty ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.