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13.08.2018 - 16:23 |

Çaykur Rize: 'Mauricio Ramos'la yollar ayrıldı'

Çaykur Rizespor resmi açıklama yaparak Mauricio Ramos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Çaykur Rize: 'Mauricio Ramos'la yollar ayrıldı'
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, resmi sitesinden açıklama yaparak Mauricio Ramos'la yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Rize ekibinin yaptığı açıklama;

Çaykur Rizespor kulübü profesyonel futbol takımına geçtiğimiz sezon başı Adanaspor’dan transfer edilen Mauricio Ramos ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Maurício Ramos teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

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