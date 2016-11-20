Çaykur Rize tarafından destek bekliyor

Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda karşı karşıya geleceklerini dile getirerek, "Medipol Başakşehir maçı çok zor geçecek. Lig lideri ile oynayacağız. Rakibimiz takım oyununda çok başarılı." dedi.

Ligdeki müsabakaların kolay olmadığını ifade eden Mete, "Medipol Başakşehir maçında taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun her maça kazanmak için çıkıyoruz." diye konuştu.

Mete, Medipol Başakşehir maçına çok iyi hazırladıklarını kaydederek, "İstanbul'daki taraftarımız bizi bu mücadelede yalnız bırakmasın. Onların desteği ile bu zorlu deplasmandan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Ligde kolay maç yok. İstikrarlı bir performans sergileyen rakibimiz karşısında 90 dakika boyunca istediklerimizi sahaya yansıtarak maç sonunda mutluluğumuzu taraftarımızla paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.