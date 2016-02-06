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06.02.2016 - 16:59 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

Çaykur Rize'de bilet gelirinin yarısı cezaya gidiyor

Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Vekili Halim Mete, geçen yıl elde ettikleri 1 milyon 300 bin lira bilet gelirinin 608 bin lirasının küfür eden taraftarlar nedeniyle ceza ödemesine gittiğini açıkladı.

Çaykur Rize'de bilet gelirinin yarısı cezaya gidiyor
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Çaykur Rizespor Kulübü'nün 84'üncü Olağan Mali Genel Kurulu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde, 153 üyeden 64'ünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel Kurul' da konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Vekili Halim Mete, 2015 yılında 58 milyon 420 bin lira gelir elde ettiklerini, ancak 61 milyon lira dolayında giderleri olduğunu söyledi. Mete, kulübün 27 milyon 150 bin liralık borcuna karşılık futbolcu değerinin ise 100 milyon lira civarında olduğunu kaydetti.

TARAFTARLARA KÜFÜR TEPKİSİ

Mete, stadyumda küfür eden taraftarlar nedeniyle kulübe ceza kesildiğini hatırlatarak, "2015 yılında 1 milyon 300 bin lira bilet bedeli toplamışız. 608 bin lira ceza ödemişiz. Yani bilet gelirimizin yarısını cezalara vermişiz. Birkaç arkadaşın çıkıp, bahanesi ne olursa olsun küfür etmesi sonucu bu cezaları ödedik. Toplamda belki 50 kişi küfür ediyor ama biz 608 bin lira ceza ödüyoruz. Bu küfür edenler dönüyor, bize el kol hareketi ile 'size ceza yazdırdık' diyor. Bu kişilerin Rizeli olduğuna inanmıyorum. Özellikle küfür edenler olduğunu biliyorum. O insan gelsin yüzüme küfür etsin. Sonra stadyumda ona küfür serbest" dedi.

Çaykur Rizespor'un 2015 yılı hesaplarının ibra edilmesinin ardından Mali Genel Kurul sona erdi.

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