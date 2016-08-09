Çaykur Rize'de Kweuke seferberliği

Geçen sezon ikinci yarıda oynanan Gençlerbirliği maçının 65'inci dakikasında attığı penaltı golü sonrası takım arkadaşı Sylvestre ile yaşadığı sevinç gösterisi sırasında sakatlanan Kweuke, sol üst adalesinden ameliyat olmuştu. Geçen sezonu kapatan tecrübeli golcü yeni sezona yetiştirilmeye çalışılıyor. Kulübe alınan özel fizyoterapist eşliğinde çalışma yapan ve 6 kilo veren Kweuke, iyileşme süresini 2 ay daha öne çekti.

Teknik direktör Hikmet Karaman'da istekli olduğunu belirttiği Kweuke'nin sezona yetiştirilmesi için çaba harcandığını söyledi.