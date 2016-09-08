Çaykur Rize'de Kweuke sevinci

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Ali Faez Atiyah, Dhurgham İsmail ve Oğulcan Çağlayan da çalışmaya katıldı. Sakatlığı sona eren LeonardKweuke ise takımla çalışmalara başladı.

Çaykur Rizespor, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.