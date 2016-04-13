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13.04.2016 - 14:35 | | AA

Çaykur Rize'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rize'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı devam eden Eren Albayrak katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Deniz Kadah fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Oyuncular idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Futbolcuların istekli göründüğü antrenmanda teknik direktör Hikmet Karaman, futbolculara sık sık uyarılarda bulunarak daha dikkatli olmalarını istedi.

İdman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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