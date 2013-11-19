Çaykur Rize'de parola 3 puan

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 12. haftasında sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Ali Adnan, Oboabona ile Viera katılmadı.

Kolundan ameliyat olan Cernat ise takımdan ayrı çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Çalımbay, antrenman boyunca futbolcuları sık sık uyardı. Yeşil-mavili ekibin defans oyuncusu Sezer Özmen son haftalarda beklentilerin altında kaldıklarını belirterek, "Kayserispor maçı çok önemli. Bu maçı kazanıp yeniden iyi bir hava yakalamak istiyoruz. Bunun için taraftarımızın desteğine çok büyük ihtiyacımız olacak. İki takımın da kazanmak zorunda olduğu bir maç. Kayserispor maçı ile altı haftalık üç puan özlemine son vermek istiyoruz" dedi.

Sezer Özmen, kendi sahalarında oynamanın avantajını kullanmak istediklerini ifade ederek, "Kayserispor maçı sıçrayış maçı olacak. Sahamızda bu zorlu maçı kazanırsak gelecek haftalar bizim için çok daha farklı olacak. Seyirci desteğini arkamıza alırsak zor maçı kolaya çevirebiliriz" diye konuştu. -"Kazanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz" Kağan Söylemezgiller ise Ziraat Türkiye Kupası maçında şanssız bir sakatlık yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Takımdan ayrı kalmak, futbol oynamamak çok zor. Takımla çalışmalara başladık, işler istediğim gibi gidiyor. İnşallah bir sorun yaşamazsak Kayserispor maçında takımıma katkı sağlamak istiyorum. Takım halinde iyi oynarsak ve taraftarlarımız destek verirse 3 puan alacağımıza inanıyorum. Kayserispor maçı ne kadar zor olursa olsun kazanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz."