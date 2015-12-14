Çaykur Rize'de Trabzon sevinci!

Çaykur Rizespor’un Trabzonspor karşısında 3-0 galip geldiği Karadeniz derbisini değerlendiren Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, maçta kazananın dostluk olduğunu söyledi. Ferah yaptığı açıklamada, "İki komşu takım arasındaki maç öncesi Trabzonsporlu yönetici arkadaşlarımız bizi kulübümüzde ziyaret ettiler. Bu nezaket ziyaretinde ileriye dönük birlikte hareket edebileceğimiz konuları değerlendirdik. Karşılıklı güzel mesajlar verildi. İki komşu takım arasındaki dostluk tribünlere de yansıdı. Her iki takımın taraftarları son derece centilmence ve karşılıklı hoş görü içerisinde maçı izlediler. Taraftarlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

SEZONUN TEMPOSU EN YÜKSEK MAÇI

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, skorun maçın kalitesini tam olarak yansıtmadığını belirterek, “İstatistiki verilere göre sezonun temposu en yüksek maçı olmuş. Bizim topçularımız 124 km koşarken, Trabzonsporlu futbolcular 122 km koşmuş. Bizim 4 futbolcumuz maç boyunca 12 km’nin üzerinde koşmuş. İkinci yarı ise ilk yarıya kıyasla tempo daha yüksekti. Her iki takım da üstün bir performans ve kalite ortaya koydular. Trabzonspor’un sezonun en iyi futbolunu oynadığı söylenebilir. Kalemizi bulan 14 topları var. Kalecimiz İtandje biri penaltı dahil 14 topu da kurtarmayı başararak kendi adına da üstün bir performans ortaya koydu. Maçın skoru, oyunun kalitesini tam olarak yansıtmadı” diye konuştu.

9 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Ferah, Trabzonspor karşısında 9 yıl sonra galibiyet elde ettiklerini hatırlatarak “Geçtiğimiz hafta Mersin’de hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Mersin’de kaybettiğimiz üç puanın telafisi bizim için çok önemliydi. Bu maçta bu kaybı telafi etmek istiyorduk. Hem 9 yıl sonra Trabzonspor karşısında galibiyet elde ettik hem de ihtiyacımız olan bu üç puanı telafi ettik. Maçın hakeminin her iki tarafından aleyhinde aldığı ve almadığı hatalı kararlar var. Buna rağmen maçta yüzü gülen taraf biz olduğumuz için mutluyuz. İlk yarıda kalan Gaziantep ve Başakşehir maçlarından da galip ayrılıp iyi bir kamp programı ile ikinci sezona hazırlanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.