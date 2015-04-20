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20.04.2015 - 14:07 |

Çaykur Rize'den Başakşehir itirafı

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, takım olarak hedeflerinin puan cetveline göre rakipleri olan Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşısında mutlak 6 puan almak olduğunu söyledi.

Çaykur Rize'den Başakşehir itirafı
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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Çaykur Rizespor’un deplasmanda İstanbul Başakşehir karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Ferah, bu maçtan bir puan almayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirterek “Başakşehir ligde kalmamız için kendimize belirlediğimiz rakiplerimiz arasında değil. UEFA Kupası’na aday güçlü bir ekip. Bu maçtan bir puan almayı hedeflemişti. Maça iyi başladık. Kweuke’nin 15. dakikada neticelendiremediği bir pozisyon var. Ardından gelen gol. Durumu eşitlemiş olsak da skoru koruyamadık. Başakşehir maça bizden daha iyi konsantre oldu. Bir puan hedefimize ulaşamadık. Bu maçı unutarak önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçını düşünmemiz lazım. Çünkü puan sıralamasına göre rakiplerimizden bir tanesi Kasımpaşa, bir diğer rakibimiz ise sonraki hafta deplasmanda karşılaşacağımız Kardemir Karabükspor. Bu iki maç bizim için çok önemli. Bu iki maçtan mutlak altı puan almamız gerekiyor” dedi.

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