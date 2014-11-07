Çaykur Rize'den yılın bombası: Ruiz!

Ç.Rize ara transfer döneminde nokta atışı yapmak amacında. Sezon başında 5 oyuncu transfer eden Yeşil-mavililer, devre arasında 2-3 oyuncuyu daha renklerine bağlayacak. Başta orta saha ile birlikte forvete takviye yapacak olan Rizespor'un forveti bomba bir isimle takviye yapmak istiyor. Kadrosunu 10 numara transferi ile güçlendirmenin planlarını yapan Rize'de sezon başında da transfer etmek istediği Kostarika milli takımının ve Fulham` ın yıldız oyuncusu Bryan Ruiz Gonzalez için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.



LUALUA'NIN YERİNE

İstenilen performansı gösterememesi nedeniyle kadro dışı bırakılıp gözden çıkartılan LuaLua'nın yerini doldurmak için transfer çalışmalarını başlayan Rizespor'da forvete düşünülen Ruiz için girişimler yeniden başladı. Özdilek'in raporu doğrultusunda devre arasında nokta transfer atışları yapmak isteyen yeşil-mavililer temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübüyle olan sözleşmesinin bu sezon sonun da bitecek olması golcü oyuncunun transferini kolaylaştırıyor. Rizespor transfer için tüm şartları zorlarken, Fulham'lı oyuncunun da buna sıcak baktığı bildirildi.

(Sabah)

KOSTA RİKA'NIN ALTIN ÇOCUĞU