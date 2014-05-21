Çaykur Rize'nin en istikrarlısı Vieara

Yeşil-mavililer Süper Lig’e yeni çıkmasıyla beraber sezon başında 16, sezon arası transferde de 7 oyuncu transfer ederek toplam 23 oyucu ile anlaşma yaptı. Karadeniz temsilcisi sezon boyunca yaşanan sakatlıklardan dolayı zaman zaman kadro kurmakta güçlük çekti. Bir hafta çıktığı on birle gelecek hafta sahaya çıkamayan takımın en istikrarlı oyuncusu Fildişili oyuncusu Ousmane Vieara oldu. Stoper oyuncu takımla beraber 34 maçın 32’sinde sahaya çıkarak toplamda 2880 dakika görev yaptı. Oynadığı maçlarda 90 dakika görev yapan milli oyuncu 6 sarı kart görürken birde gole imza attı.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU SYLVESTRE



Yine sezon başında İngiltere’nin Blackpool takımından transfer edilen Ludovic Sylvestre, 2763 dakika sahada yer alırken 33 maçta forma giydi. Bu oyuncu 2013-14 sezonunda en çok yeşil-mavili formayı giyen oyuncu rekorunu elde etmiş oldu. Sylvestre, Blackpool’de iki sezonda 60 maçta görev almıştı.

KALECİ SERKAN İKİ HAFTA GEÇ BAŞLADI AMA



Sezonun başlamasından iki hafta sonra takıma katılan Fenerbahçeli kaleci Serkan Kırıntılı'da 2790 dakika ile takımda en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. Iraklı oyuncu Ali Adnan'da istikrarlı futbolu ile takımda en çok dakika alan oyuncu oldu. Bu oyuncuları Kıvanç, Koray, Tevfik, Kweuke, Oboabona ve Kağan takip etti.

DENİZ VE LUALUA KATKI YAPTI



Sezon arası takıma katılan 7 oyuncudan en çok forma şansı bulan oyuncu 788 dakika ile Deniz Kadah oldu. Deniz sonradan girdiği Gaziantep maçında iki gol birden atmıştı. Bu oyuncuyu 782 dakika ile Lualua takip etti. Bu dakikalarda Lualua attığı 4 golle takımına adeta hayat öpücüğü verdi.

HURŞUT HAYAL KIRIKLIĞI



Sezon başı Rıza Çalımbay’ın istediği oyunculardan biri olan ve takıma büyük ümitlerle Gençlerbirliği'nden transfer edilen Hurşut Meriç, 11 maçta 220 dakika görev alabildi. Orta saha oyuncusu bir süre sakatlığı yüzünden takımla antrenmanlara katılamamıştı. Sezon arası yine büyük ümitlerle transfer edilen Galatasaraylı Engin Baytar 4 maçta 205 dakika sahada yer alırken iki gole imza attı. Bir diğer hayal kırıklığı yaratan oyuncu Trabzonspor'dan gelen Aykut Akgün ise 199 dakika forma şansı bulan isim oldu.