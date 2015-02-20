Çaykur Rize'nin muhtemel Bursaspor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, bu maçta galip gelerek iç sahada kaybettikleri puanları telafi etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iç sahada çok kötü bir dönem geçirdiklerini, deplasmanda aldıkları puanlarla lige tutunmaya çalıştıklarını belirtti.

Deplasmanda 13 puan topladıklarını hatırlatan Ferah, "İç saha performansımızın yanında deplasmanda daha iyi bir görüntü çiziyoruz. Deplasman puanlarının yanında mutlaka iç sahada da başarıyı sağlamak zorundayız. İç saha performansımızı yukarı çekmeden başarıya ulaşmamız güç" dedi.

Mersin İdmanyurdu karşısında 4-0 kaybetmelerinin moralleri bozduğunu vurgulayan Ferah, "Hiç beklemediğimiz farklı bir mağlubiyetin ardından Bursaspor gibi güçlü bir takıma karşı deplasmanda mücadele edeceğiz. Hafta boyunca iyi bir çalışma ortamı geçirdik. Bursaspor deplasmanında galip gelerek iç sahada kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekibin Bursaspor karşısında Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Giray Kaçar, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak, Lafferty ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.