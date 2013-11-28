Çaykur Rizespor 5 eksikle çalıştı!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Eren Albayrak, kadro dışı bırakılan Hurşut Meriç katılmazken, Tevfik Köse, Kweuke ve Ozan Papakar ise takımdan ayrı doktor kontrolünde çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından pas ve şut çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Çalımbay, futbolcuları sık sık uyardı.

İdman öncesi Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Ousmane Viera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başladıklarını ve aynı başarıyı yakalamak istediklerini söyledi.

Torku Konyaspor karşılaşmasının çok zor geçeceğini ifade eden Viera, "Sezona çok iyi başlamıştık fakat haftalardır galibiyet alamadık. Kötü gidişimizi terse çevirmek istiyoruz. Önümüzde çok zor bir Torku Konyaspor maçı var. Kazanmayı çok istiyoruz. Torku Konyaspor maçını kazanarak bu kötü gidişimizi terse çevirmek istiyoruz" dedi.