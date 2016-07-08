Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor 5 eksikle çalıştı
08.07.2016 - 12:07 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor 5 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam ediyor.

Çaykur Rizespor 5 eksikle çalıştı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, altyapıdan bazı oyuncularla birlikte 35 futbolcu yer aldı.

Karaman, antrenmanda bazı futbolculara yapmaları gerekenleri gösterdi. Leonard Kweuke ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışırken, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Antrenmana, Godfrey Oboabona, Tedy Chevalier, Marwane Saadane ile Charles Itandje katılmadı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber