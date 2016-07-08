Çaykur Rizespor 5 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, altyapıdan bazı oyuncularla birlikte 35 futbolcu yer aldı.

Karaman, antrenmanda bazı futbolculara yapmaları gerekenleri gösterdi. Leonard Kweuke ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



Futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışırken, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.



Antrenmana, Godfrey Oboabona, Tedy Chevalier, Marwane Saadane ile Charles Itandje katılmadı.



Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.