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14.05.2015 - 13:09 | | AA

Çaykur Rizespor 5 hafta sonra kazandı!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gaziantespor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ligde 5 hafta sonra kazanarak, küme düşme hattındaki takımlarla puan farkını artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor 5 hafta sonra kazandı!
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Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 maçta üst üste aldıkları mağlubiyetlerle orta sıralardan bir anda alt sıralara gerilediklerini ve küme düşme tehlikesi yaşadıklarını belirtti.

Küme düşme potasındaki en yakın rakipleri Kardemir Karabükspor'un puan kaybettiği bir haftada zor bir deplasman maçına çıktıklarını ifade eden Ferah, performansı ve morali yüksek bir takıma karşı başarılı olduklarını kaydetti.

Kritik haftada iyi mücadele ederek çok önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayan Ferah, şöyle devam etti:

"Ligde 5 hafta sonra kazanarak, küme düşme hattındaki takımlarla puan farkını artırdığımız için mutluyuz. Aldığımız bu galibiyet ile ligde kalma yarışında önemli bir avantaj yakaladık ama henüz hiç bir şey bitmiş değil. Bu galibiyetin değerli olması için kendi sahamızda oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçından da mutlak üç puanla ayrılmak zorundayız."

Ferah, taraftar desteğinin kalan maçlarda çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Pazartesi günü Akhisar Belediyespor'u ağırlayacağız. Bu maçı taraftarımızla kazanarak, ligde kalma yarışında avantajımızı daha da artırmak istiyoruz. Kalan üç maçta matematiksel olarak alacağımız 4 puan, bizi ligde tutacaktır. Taraftarımız desteği ile daha iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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